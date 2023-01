Dry January : quels sont les bienfaits d'un mois sans boire une goutte d'alcool ?

D’autres effets, à moyen et long terme, ont également été remarqués. La pause "a un impact sur la capacité des participants à contrôler et réguler leur consommation d’alcool", expliquait la déléguée générale de la Fédération Addiction. "Pour faire simple, ce que l’on constate en Belgique et en Angleterre, c’est qu’après avoir fait la pause, les participants ont un jour de moins de consommation d’alcool dans la semaine, et prennent un verre en moins à chaque occasion de boire. Ils disent aussi qu’après avoir fait la campagne, ils ont moins recours à l’alcool pour se détendre".