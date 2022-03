E.coli : ce que l'on sait de la recrudescence de la bactérie après deux décès d'enfants depuis février

Les recommandations concernent aussi les préparations à base de farine (pizza/pâte à cookies/gâteau/à tarte...) qui ne doivent pas être consommées crues ou peu cuites. Les légumes, salades, fruits, herbes doivent être soigneusement lavés avant consommation, tout comme les ustensiles de cuisine (surtout lorsqu'ils ont été en contact préalablement avec des aliments crus) et plans de travail.

Par ailleurs, les enfants ne doivent pas boire d'eau non traitée (eau de puits, torrent, etc.) et il faut éviter le contact des très jeunes enfants de moins de 5 ans avec les vaches, veaux, moutons, chèvres, daims, etc., et leur environnement. En cas de contact avec ces animaux, le lavage des mains doit être systématique, rappelle Santé publique France.