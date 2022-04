E.coli dans des pizzas Buitoni : 50 contaminations confirmées, dont 48 enfants

Intoxiqués après avoir mangé des pizzas surgelées Buitoni. Dans son dernier bilan, daté du mercredi 6 avril, Santé publique France confirme neuf nouveaux cas de syndrome hémolytique et urémique (SHU), survenus suite à la consommation de pizzas de la gamme Fraîch'Up, rappelées car possiblement contaminées par la bactérie E.coli. "Au 06/04/2022, 50 cas confirmés ont été identifiés, dont 48 sont liés à des souches O26, et 2 à des souches O103. Pour 25 autres cas de SHU et d'infections à STEC notifiés à Santé publique France, les investigations sont en cours", indique l'agence nationale de santé publique.

"Les 48 enfants malades sont âgés de 1 à 17 ans, avec un âge médian de 7 ans", informe SpF dans son point de situation. Dans le détail, "20 (42%) sont de sexe féminin", "43 (90%) ont présenté un SHU", "5 (10%) une gastro-entérite à STEC". Deux d'entre eux sont décédés. Pour ce qui est des deux adultes contaminés, il s'agit de deux personnes âgées de plus de 90 ans. "L'un a présenté un SHU, l'autre une gastro-entérite à STEC", fait savoir l'agence sous tutelle du ministère de la Santé.