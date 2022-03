Épidémie inédite d'E.coli : 5 choses à savoir sur la bactérie

D'où certaines recommandations de rigueur pour limiter le risque d'infection. Le lavage des mains doit notamment être systématique avant la préparation des repas, tandis que les viandes, notamment la viande hachée de bœuf, doivent être bien cuites à cœur. Les fromages à base de lait cru et les produits laitiers fabriqués à partir de lait cru ne doivent quant à eux pas être consommés par les enfants de moins de 5 ans.

Les recommandations concernent aussi les préparations à base de farine (pizza/pâte à cookies/gâteau/tarte...) qui ne doivent pas être consommées crues ou peu cuites. Les légumes, salades, fruits, herbes doivent être soigneusement lavés avant consommation ; les ustensiles de cuisine (surtout lorsqu'ils ont été en contact préalablement avec des aliments crus) et plans de travail doivent, eux aussi, être soigneusement lavés. Par ailleurs, les enfants ne doivent pas boire d'eau non traitée (eau de puits, torrent, etc.) et les plus petits (moins de 5 ans) doivent éviter le contact avec les vaches, veaux, moutons, chèvres, daims, etc., et l'environnement de ces derniers. En cas de contact avec ces animaux, le lavage des mains doit être systématique, rappelle Santé publique France. Enfin, les aliments crus doivent être conservés séparément des aliments cuits ou prêts à être consommés, et les plats cuisinés et les restes alimentaires doivent être rapidement mis au réfrigérateur, suffisamment réchauffés et consommés rapidement.