Eau contaminée par un pesticide interdit : "Pas de risque sanitaire", assure le gouvernement

Dans son rapport publié jeudi, l'Anses notait la présence importante dans l'eau de pesticides et de leurs métabolites, c'est-à-dire des composants issus de leur dégradation. Un cas a particulièrement attiré l'attention des experts, à savoir le métabolite chlorothalonil R471811, le plus fréquemment retrouvé, "dans plus d'un prélèvement sur deux" et qui conduit à des dépassements de la limite de qualité (0,1 µg/litre) "dans plus d'un prélèvement sur trois". Or, le chlorothalonil est un fongicide interdit en France depuis 2020.