Santé mentale en berne : les formations de secouristes de plus en plus prisées

Malgré cela, la situation reste "alarmante" chez les jeunes, et pas seulement. "Toute la population est impactée, on a vécu un été d'enfer avec un stress écologique et environnemental", auquel s'ajoute la guerre en Ukraine. Il y a une "urgence" à former et à répondre à ces problématiques, insiste la formatrice. Entre explications théoriques, tests et mises en situation, les stagiaires sont sensibilisés aux différents troubles mentaux et aux manières d'y répondre : angoisse, troubles psychotiques ou encore prévention du suicide. Lorsque le sujet des traumatismes de masse - comme les attentats - est abordé en formation, les questions fusent : "Les incendies, orages, en font-ils partie ?", comme un écho de l'éco-anxiété au sein de la population.

Près de 30.000 secouristes ont déjà été formés, avec des sessions proposées dans toute la France, mais l'association veut accélérer le mouvement avec, pour objectif, de l'étendre à 750.000 personnes d'ici à 2028. La meilleure connaissance de la santé mentale permet de faire bouger les choses, selon Agnès Ducré-Sie, assurant que la demande de formation ne fait qu'augmenter. "Au début, nous avions un public de convaincus, puis en 2021 des professionnels (...) de l'action sociale ou sanitaire, des étudiants, et maintenant, ça irrigue de plus en plus".