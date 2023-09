Dangers des écrans pour les enfants : la durée d'exposition n'est pas le plus important

Et si l'on se trompait de coupable ? Alors que la surexposition des enfants aux smartphones, télévisions et ordinateurs donne lieu depuis plusieurs années à une vague d'alarmisme, une étude de l'Institut national français de la santé et de la recherche médicale (Inserm) tend à relativiser et met l'accent sur la manière dont les petits y sont exposés davantage que sur les écrans eux-mêmes ou sur le temps passé devant.

C'est "le contexte dans lequel sont utilisés les écrans et non seulement le temps d'écran (qui) joue sur le développement cognitif des enfants", concluent les auteurs de ces travaux, réalisés sous l'égide de l'Inserm et publiés dans la revue Journal of Child Psychology and Psychiatry.