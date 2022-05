"Révélations" sur les vaccins : quelle est réellement l'origine des "Pfizer Documents" ?

Tout d'abord, il est faux de penser que ces documents seraient issus d'une fuite ou d'une quelconque décision de justice à l'encontre du laboratoire. Ils n'ont pas été publiés par Pfizer, mais par la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Et sont le fruit d'une requête très classique dans le pays. Au nom de la "Freedom of Information Act" (FOIA) une loi ratifiée en 1966, quiconque peut en effet demander aux agences fédérales de transmettre les documents en leur possession, quelque soit leur nature. C'est dans ce cadre juridique qu'un groupe a réclamé à l'agence du médicament américain l'ensemble des données qui lui ont permis d'homologuer le vaccin contre le Covid-19 de Pfizer. Une requête portée par la "Public Health and Medical Professionals for Transparency", un collectif de 200 médecins, scientifiques, professeurs et professionnels de santé, dont certains ont publiquement remis en question l'efficacité des confinements et des vaccins, qui s'était engagé à publier chaque document sur son site.