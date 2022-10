50.000 postes créés en Ehpad en 5 ans : le gouvernement a-t-il abandonné son objectif ?

Combien de postes seront réellement créés en 2023 ? Pour le savoir, il faudra logiquement attendre la fin de l'année prochaine pour tirer un bilan, mais le gouvernement a en tout cas prévu 3000 recrutements d'infirmiers et aides-soignants. "Cela répond notamment à une demande de transformation des Ehpad pour les rendre plus médicalisés", indique le ministère de la Santé. Ces postes sont anticipés dans le projet de loi de finances 2023 de la sécurité sociale, et font l'objet d'une ligne de comptes spécifique. L'enveloppe consacrée à ces embauches supplémentaires est de "172 millions d'euros précisément", note l'entourage de François Braun.

Pour parvenir aux 50.000 postes promis (inscrits noir sur blanc dans le programme du président-candidat), il faudra que le gouvernement parvienne entre 2024 et 2027 à créer 47.000 postes, soit 11.750 par an. Un rythme atteignable ? "C’est toujours la trajectoire", assure le cabinet du ministre, même l'hypothèse d'un léger dépassement n'est pas exclue. "L’horizon se situe entre la fin du quinquennat et 2030", explique-t-on à TF1info. "Il s’agit d’une montée en charge qui s’opèrera chaque année et qui doit s’accompagner d’une forte action sur l’attractivité."

Le ministère plaide pour un "pragmatisme vis-à-vis de la vacance des postes et des personnels disponibles", une référence au manque récurrent de personnels infirmiers dans les hôpitaux et les structures médico-sociales. Un chantier majeur qui sera "abordé dans le cadre du Conseil national de la refondation".