Ehpad : les grands groupes du secteur privé se font-ils des marges énormes ?

Domus Vi, qui se présente sur son site comme "le 3e opérateur privé français avec des résidences médicalisées et non médicalisées et des agences d’aide à domicile", a pour sa part réalisé en 2018 un chiffre d’affaires de 1,37 milliard d’euros. Preuve que les marges sont conséquentes, certains actionnaires de ces sociétés privées se retrouvent parmi les 500 plus grandes fortunes de France, selon le dernier classement annuel du magazine Challenges. Jean-Claude Maria, qui possède 23% du groupe Orpea, se retrouve ainsi à la 119e place avec une fortune estimée à 435 millions d’euros. À la 121e place, on retrouve Yves Journel, actionnaire à 30% de Domus Vi, avec 420 millions d’euros.

Pour relancer leur croissance, ces trois gestionnaires ont notamment misé sur l’exportation de leurs établissements à l’étranger. Ainsi, près de 70% des établissements d’Orpea et 60% des établissements de Korian sont implantés hors de France, tandis que Domus Vi en gère 42% à l’étranger. Et malgré ces bénéfices, les grands groupes privés n’embauchent pas plus de personnels, a déploré l’économiste Ilona Delouette, ayant consacré une thèse au financement des Ehpad : "On ne peut pas s’étonner que des gens qui ont pour objectif de faire du profit fassent du profit. C’est leur métier".