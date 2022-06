Ehpad : Orpea condamné pour négligence après la mort d'une résidente

Dans ses attendus, le tribunal de Nanterre a rappelé "l’obligation légale des Ehpad d’assurer la dignité, l’intégrité et la sécurité des personnes titulaires de contrats de séjour, et le principe de leur responsabilité". Le groupe Orpéa est condamné à verser 65.510 euros de dommages et intérêts à Eric Der Zakarian, le fils de la défunte, son époux étant décédé en cours de procédure, en 2019, après une sévère dépression. La firme devra aussi régler au plaignant les quelque 13.000 euros d'honoraires qu'il a dû engager pendant cette procédure très longue, dont le tribunal note que le groupe Orpéa l'a retardée à plusieurs reprises.