En automne, comment faire pour stopper la chute des cheveux ?

Il n’y a pas que les feuilles qui tombent en automne : nos cheveux aussi ! Déconcertante, la perte capillaire peut rapidement devenir une source d’inquiétude, des astuces existent pour atténuer ce phénomène. En plus de freiner la chute, il est tout à fait possible de stimuler la repousse grâce à des traitements et des soins adaptés.

L’automne est une saison marquée par le changement. Les arbres se dénudent, le froid s’infiltre sous nos vêtements et le vent fait virevolter les feuilles. Cette période historiquement pluvieuse où les journées raccourcissent n’est pas sans conséquence sur notre organisme. En effet, le manque de luminosité peut avoir un impact non négligeable sur nos hormones et la qualité du sommeil, une combinaison qui n’est pas sans conséquence pour nos cheveux ! Sans gravité, cette chute saisonnière est entièrement normale et peut être enrayée grâce à une routine facile à mettre en place.

Pourquoi mes cheveux tombent-ils en automne ?

Aussi appelée “chute de cheveux réactionnelle”, la chute saisonnière est une réaction biologique de routine face aux changements environnementaux. Si les spécialistes s'entendent pour dire qu’il est normal de perdre environ 50 cheveux par jour, ce nombre peut atteindre les 100 au printemps ou à l’automne. Variations de température et de l’humidité, changement d’heure, ensoleillement… Autant de variables auxquelles nous, humains, sommes sensibles.

Habituellement, cette alopécie saisonnière est passagère et dure en moyenne trois mois. Au-delà de ce laps de temps durant lequel certains hommes ou femmes perdent leurs cheveux par poignée, des bilans sanguins pourront être prescrits par les médecins pour rechercher d’éventuelles carences, troubles thyroïdiens ou maladies infectieuses, rappelle le site vidal.fr.

Les traitements et compléments alimentaires sont-ils efficaces ?

Pour contrecarrer la fatigue saisonnière et la chute des cheveux, certains se tournent vers les cures d’automne de compléments alimentaires. “La prise de compléments alimentaires est nécessaire, car l’alimentation ne couvre pas tous les besoins", affirme la nutritionniste Véronique Liesse dans le magazine Elle. Ces concentrés de nutriments peuvent aider à redonner du tonus au cuir chevelu, et ainsi éviter la chute, bien qu’ils ne doivent pas se substituer à une alimentation équilibrée. Les compléments riches en vitamine A, E, F, B6, B5, PP et oligoéléments tels que le cuivre, le fer et le magnésium favorisent la repousse.

Les acides aminés, comme la méthionine et la cystéine, aident aussi à prévenir la chute des cheveux. Souvent cités, les compléments à base de levure de bière, riche en protéine, permettent de fortifier et d’éviter la casse. Elle est aussi impliquée dans la production de kératine, constituant majeur du cheveu. Autre équipe de choc : la gelée royale et le pollen sont réputés pour nourrir les cheveux et réparer les dommages causés par les facteurs environnementaux. Du côté de l’assiette, aussi, certains aliments, comme le poisson, la viande et les œufs — riches en protéines — ou encore le kiwi ou les agrumes pour faire le plein de vitamine C.

Des soins pour chouchouter votre cuir chevelu

En plus d’une alimentation riche et variée, veillez à utiliser des shampoings, sérums et lotions adaptés à votre cuir chevelu. Une bonne hydratation est la clé d’une chevelure en bonne santé ! Alors, privilégiez une gamme de produits sains, qui ne contient ni sulfates ni silicones qui risqueraient d’agresser les cheveux. Au rayon des produits bénéfiques pour notre santé capillaire, l’huile de ricin et de coco utilisées en masque présenteraient un intérêt certain pour nourrir et renforcer les cheveux.

Enfin, n'hésitez pas à masser votre cuir chevelu quelques minutes par jour : non seulement c’est agréable, mais cela favorise une bonne irrigation des bulbes capillaires. À toute saison enfin, on veille à se rincer les cheveux à l’eau tiède, à se les brosser avec douceur et à alterner le séchage au sèche-cheveux et à l’air libre pour préserver ses cuticules. Si la chute vous paraît trop brutale, demandez l’avis d’un médecin.