EN DIRECT - Covid-19 : 3371 personnes en soins critiques, 269 décès en 24h

LA BELGIQUE ROUVRE SES BARS DE NUIT ET SES DISCOTHÈQUES





La Belgique a décidé de rouvrir dans une semaine ses discothèques et ses bars de nuit avec l'espoir de lever en mars les dernières restrictions, notamment la présentation du certificat de vaccination, a annoncé vendredi le Premier ministre Alexander De Croo.





À partir de vendredi prochain, le télétravail n'est plus obligatoire, mais reste recommandé, les bars et restaurants ne devront plus fermer à minuit, les enfants de moins de 12 ans ne seront plus contraints de porter le masque à l'école, a précisé le chef du gouvernement belge.





Mais le certificat de vaccination, le "CST", restera exigé pour l'accès aux restaurants, aux bars, aux spectacles et aux événements, et le port du masque restera obligatoire pour le personnel, a averti le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke. "On verra en mars" si son utilisation pourra être abandonnée, a-t-il précisé.