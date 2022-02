EN DIRECT - Le président turc Erdogan annonce être positif au Covid-19

ADHÉSION DES FRANÇAIS À LA VACCINATION





Selon l'enquête CoviPrev dont les résultats ont été publiés hier, l'adhésion est de plus en plus forte parmi la population française concernant la dose de rappel. 81% des répondants, soit trois points de plus, sont favorables à la troisième injection et 61% l'ont déjà reçue.





43 % des répondants qui ont cependant reçu une dose de rappel l’ont faite pour conserver leur passe sanitaire. Par ailleurs, 58 % des répondants sont favorables à la mise en place du passe vaccinal.





Parallèlement, l'adhésion pour la vaccination des enfants évolue. 79% des parents d'enfants de 12 à 17 ans et 33% des parents d'enfants de 5 à 11 ans se disent favorables à leur vaccination contre le Covid-19. Ils l'ont déjà débutée pour respectivement 57% et 5% d'entre eux. En décembre, 66 % des parents d’enfants de 12 à 18 ans et 43 % des parents d’enfants de 5 à 11 ans non vaccinés contre la Covid-19 avaient l’intention de les faire vacciner.