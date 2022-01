EN DIRECT - Quelques jours après sa mise en place, de nouvelles manifestations contre le pass vaccinal en France

LE PASS VACCINAL ARRIVE EN POLYNÉSIE FRANÇAISE





Le pass vaccinal sera étendu à la Polynésie française à partir du 8 février pour toutes les personnes de 16 ans et plus, selon un arrêté du Haut-commissaire de la République paru au Journal Officiel dans cette collectivité ultra-marine.





Ce pass vaccinal viendra remplacer le pass sanitaire exigé pour les déplacements entre Tahiti et les autres archipels polynésiens, les concerts et discothèques, les expositions et foires accueillant plus de 50 exposants, les fêtes foraines de plus de 30 stands, ou encore la plupart des activités et évènements culturels, artistiques, dansants et festifs.





Le pass sanitaire restera accepté pour les personnes de plus de 12 ans et deux mois pour rendre visite aux personnes hospitalisées ou pour bénéficier de soins dans les établissements de santé et médico-sociaux.