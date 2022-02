EN DIRECT - Covid-19 : port du masque, tests... Ce qui change dès ce lundi

LES PLUS DÉFAVORISÉS MOINS SOUVENT VACCINÉS





Être vacciné contre le Covid dépend fortement de la situation socio-économique, les plus défavorisés, les moins diplômés ainsi que les immigrés extra-européens étant les moins vaccinés, selon une enquête de la Drees et de l'Inserm publiée jeudi. D'après le volet Epidémiologie et conditions de vie (EpiCov), qui a porté sur 85.032 personnes majeures du 24 juin au 9 août, les critères sociaux sont déterminants : "le fait d'être vacciné dépend fortement de la position sociale des personnes interrogées (niveau d'études, niveau de vie ou profession)", est-il résumé.





C'est le niveau de vie qui apparaît le plus discriminant: 55% des adultes dont le niveau de vie est inférieur au premier décile (les 10% de personnes au niveau de vie le plus faible) étaient vaccinés, contre 88% des adultes dont le niveau de vie est supérieur au dernier décile (les 10% les plus aisés), note l'étude.





Différences marquées aussi selon la catégorie socioprofessionnelle, avec 65% des ouvriers ou anciens ouvriers vaccinés, contre 83% des cadres ou anciens cadres. On note encore presque 10 points d'écart selon le niveau d'éducation, avec 70% des personnes sans diplôme vaccinées mais 79% chez les titulaires d'un diplôme supérieur ou égal à un bac+5.





Enfin, les personnes immigrées originaires d'un pays hors d'Europe et leurs descendants sont moins vaccinées que l'ensemble de la population adulte, respectivement 59% et 53%. Ces inégalités de recours à la vaccination sont présentes indépendamment de l'âge ou de l'état de santé, note la Drees. Les auteurs relèvent que ces disparités sociales "rejoignent celles constatées lors des précédentes campagnes vaccinales".