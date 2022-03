EN DIRECT - Covid-19 : le nombre de patients hospitalisés poursuit sa baisse ce mardi

ANNE-CLAUDE CREMIEUX





Au sujet du reconfinement en Chine, l'infectiologue Anne-Claude Crémieux a estimé ce mardi sur Radio Classique que l'efficacité de la stratégie zéro Covid "au bout d'un an, avec un variant extrêmement contaminant" est remise en cause, et ce "d'autant plus avec une vaccination qui est moins efficace sur la transmission".





Pour autant, cette stratégie "a été très efficace pour empêcher le virus de s'installer sur ces territoires", a-t-elle jugé.