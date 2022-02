EN DIRECT - Fin du port du masque : le seuil fixé à "1500 malades en réanimation"

PROCHAINE LEVÉE DES RESTRICTIONS EN AUTRICHE





Le chancelier autrichien a annoncé ce mercredi la levée prochaine de la plupart des mesures contre le Covid-19, emboîtant le pas à d'autres pays européens sur fond d'amélioration de la situation sanitaire. "À partir du 5 mars, une grande partie des restrictions, dont les gens se plaignent tant, disparaîtront", a déclaré Karl Nehammer lors d'une conférence de presse à Vienne.





Plus besoin de montrer le pass vaccinal à l'entrée des hôtels, restaurants, concerts et événements sportifs. Le couvre-feu est aussi supprimé. Finis également les tests antigéniques et PCR régulièrement exigés en sus dans le pays alpin. Réalisés gratuitement, "ils vont être évalués", a souligné le responsable conservateur, rappelant leur coût élevé. Il sera en outre possible de tomber le masque FFP2, actuellement obligatoire en Autriche, partout sauf dans les transports, supermarchés, pharmacies et hôpitaux.