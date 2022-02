EN DIRECT - Covid-19 : moins de 3 000 patients en réanimation

GABRIEL ATTAL





"Il ne faut pas une mesure de plus que nécessaire, pas un jour de plus que nécessaire", a déclaré ce vendredi Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement sur BFMTV et RMC, à propos du pass vaccinal qui sera définitivement levé une fois qu’il ne sera plus nécessaire.





"On a une réduction très forte de la circulation du virus en France. Mais on part d’un niveau très élevé. On va continuer d’alléger les restrictions au fur et à mesure que la situation va s’améliorer", a-t-il par ailleurs indiqué, niant toute interférence du calendrier électoral. "Notre calendrier suit la circulation du virus. En Allemagne, ils vont aussi alléger en mars et ils n’ont pas d’élections."