EN DIRECT - Covid-19 : l'Allemagne va progressivement lever ses restrictions

ENTREE ASSOUPLIE AU CANADA





Le Canada assouplira les restrictions pour les voyageurs vaccinés à partir du 28 février. Ils seront sélectionnés au hasard pour pratiquer un test antigénique, et non un test PCR comme c'était le cas jusqu'à présent, à leur arrivée et ne seront pas tenus de se mettre en quarantaine en attendant leurs résultats.





Les voyageurs non vaccinés devront, eux, obligatoirement se soumettre à un test à leur arrivée et puis au huitième jour de leur séjour, et devront s'isoler pendant 14 jours.





Le pays a aussi levé sa recommandation d'éviter les voyages à l'étranger, au moment où le pays est secoué depuis plus de deux semaines par une contestation anti-mesures sanitaires.