EN DIRECT - Covid-19 : 274.352 nouveaux cas ce jeudi, en baisse de 30% sur une semaine

LA SUISSE ENTREVOIT LA FIN DE LA CRISE





La Suisse estime que la crise du Covid-19 est en passe d'entrer dans sa phase endémique et donc plus gérable, et envisage de lever toutes les restrictions sanitaires d'ici mi-février. "Bien sûr la pandémie n'est pas finie mais nous voyons la lumière à l'horizon", a déclaré le président de la Confédération helvétique, Ignazio Cassis, lors d'un point de presse mercredi.





Les signes indicateurs d'une prochaine sortie de crise se multiplient, "laissant entrevoir le début de la phase endémique", souligne un communiqué du gouvernement annonçant la levée dès le 3 février de la quarantaine pour les cas contact et de l'obligation de travailler à domicile.





Dans son allocution, Ignazio Cassis a profité de l'occasion pour rappeler que cette nouvelle phase n'est rendue possible que grâce à la vaccination, et a appelé à garder une certaine prudence. "La fin de la crise ne signifie pas la fin du virus. Nous apprenons à vivre avec", a souligné l'ancien médecin cantonal, évoquant notamment une possible saisonnalité du Covid-19, à l'instar de la grippe.