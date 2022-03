EN DIRECT - Covid-19 : l'OMS recommande le molnupiravir de Merck sous conditions

"VENEZ AU STADE !"





À la veille du confinement, en mars 2020, le footballeur Francesco Caputo avait réconforté les Italiens avec un mot exhibé après un but : "Tout ira bien, restez à la maison". Aujourd'hui, c'est "au stade" qu'il les invite à venir toujours plus nombreux. "Avec les ouvertures, les fermetures, les changements de situations, des supporters ont fait le choix de ne plus venir au stade. Ce n'est pas quelque chose qui nous plaît, on a besoin du public", témoigne le joueur.





Francesco Caputo avait marqué les esprits dans la Péninsule quand avait surgi la pandémie de Covid-19. C'était le 9 mars 2020 et il disputait avec Sassuolo, contre Brescia, ce qui serait le dernier match joué (à huis clos) en Italie avant le confinement et la suspension des compétitions. Après le premier de ses deux buts, il avait exhibé une feuille devant les caméras : "Andra tutto bene. Restate a casa": "Tout ira bien, restez à la maison". Des mots également utilisés, quelques heures plus tard, par le chef du gouvernement.