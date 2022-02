EN DIRECT - Covid-19 : les premières injections avec le vaccin Novavax prévues début mars en France

ROYAUME-UNI : B. JOHNSON DEVOILE SA STRATÉGIE POUR "VIVRE AVEC LE COVID"





Boris Johnson dévoilera ce lundi sa stratégie pour "vivre avec le Covid", malgré les critiques et avertissements qui entourent la fin attendue des dernières restrictions.





Ce lundi "marque un moment de fierté après l'une des plus difficiles périodes de l'histoire de notre pays alors que nous commençons à apprendre à vivre avec le Covid", a déclaré le premier ministre britannique dans un communiqué, saluant soignants et experts, en première ligne dans la lutte contre le virus. "La pandémie n'est pas terminée mais grâce à l'incroyable déploiement du vaccin, nous franchissons une étape de plus vers un retour à la normale pour finalement rendre leurs libertés aux gens, tout en continuant à nous protéger et à protéger les autres", a-t-il ajouté.





Après un conseil des ministres dans la matinée, Boris Johnson doit dans l'après-midi faire une déclaration devant le Parlement. Mais la perspective de mettre fin à l'obligation légale de s'isoler en cas de test positif et l'abandon des tests gratuits a été vertement critiquée. "Le gouvernement ne peut pas agiter une baguette magique et prétendre que la menace a entièrement disparu", a notamment déclaré Matthew Taylor, le directeur général de la NHS Confederation, qui regroupe les dirigeants du système public de santé.