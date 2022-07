EN DIRECT - Covid-19 : l'UE recommande une deuxième dose de rappel pour les plus de 60 ans

TEXTE SANITAIRE AU MENU DE L'ASSEMBLÉE CE LUNDI





Un agenda déjà bousculé à l'Assemblée : les députés débattent, lundi, de la motion de censure de gauche contre le gouvernement Borne, avant de se plonger dans un texte sanitaire à la portée limitée, mais qui promet des débats animés dans l'hémicycle.





L'examen du projet de loi "sécurité sanitaire" commencera à partir de 21 h 30 et devrait se poursuivre mardi soir. Ce texte vise à proroger des dispositifs de collecte de données de santé (tests Covid, vaccination) et mettre en place un possible pass sanitaire aux frontières si la situation sanitaire l'exige.





A la demande des oppositions, les députés ont unanimement réduit en commission les délais d'autorisation de ces mesures, jusqu'au 31 janvier plutôt que fin mars. Une "coconstruction" saluée par LR et la majorité. Mais le RN ou certains élus Nupes contestent l'ensemble du projet de loi et entendent fustiger plus largement la politique sanitaire du gouvernement.