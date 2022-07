EN DIRECT - Covid-19 : près de 155.000 nouveaux cas positifs en 24h

Il y a un an, le variant Delta avait engendré une poussée au début des vacances d’été. Cette fois, le regain épidémique est porté par des sous-variants de la famille d'Omicron, BA.4 et surtout BA.5, apparus en début d’année en Afrique du Sud et détectés en France en avril.

Pour l'heure, le gouvernement n'évoque pas le retour des restrictions sanitaires obligatoires. Même si le nouveau ministre de la Santé, François Braun a rappelé ce mardi que le port du masque était recommandé "dans les lieux bondés, les transports en commun et les transports pour les vacances".