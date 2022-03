EN DIRECT - Covid-19 : Novavax disponible dès mardi aux Antilles

La pandémie a fait officiellement plus de 5,65 millions de morts dans le monde depuis fin décembre 2019, sur plus de 370 millions de contaminations confirmées, selon un bilan établi dimanche. Les États-Unis sont le pays ayant enregistré le plus de décès (884.260), devant le Brésil (626.854) et l'Inde (494.091).

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui qui est officiellement établi.