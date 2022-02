EN DIRECT - Covid-19 : le 28 février, le port du masque plus obligatoire en intérieur là où le pass vaccinal est en vigueur

L'ÉTAT DE NEW YORK TOMBE LE MASQUE





L'État de New York a décidé de faire tomber le masque en intérieur, dans la foulée d'autres États gouvernés par des démocrates, une réponse à la lassitude d'Américains, au moment où le nombre de contaminations est en chute libre aux États-Unis. L'État n'imposera plus le port du masque dans les commerces, restaurants, salles de spectacle, entreprises.





Mais cette obligation reste en vigueur dans les établissements scolaires, maisons de retraite, centres sociaux et de détention et il revient à chaque municipalité - dont celle de New York - et à chaque commerce de l'exiger ou non.