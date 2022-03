EN DIRECT - Covid-19 : "On a un risque de nouvelle vague", prévient Rémi Salomon

FIN DU MASQUE : "LEVER UNE OBLIGATION, CA N'EST PAS DÉCONSEILLER UN OUTIL DE PRÉVENTION", MARTÈLE GILLES PIALOUX





Si l'obligation du port du masque a été levée lundi dernier, les personnes à risques devraient continuer à le porter, a expliqué Gilles Pialoux. Le chef des maladies infectieuses et tropicales à l'hôpital Tenon à Paris a rappelé sur BFMTV que "lever une obligation c'est pas déconseiller un outil de prévention", ajoutant que "toutes les personnes qui ont des personnes à risques autour d'elles" devraient continuer de le porter.





"On a un discours qui est 'on enlève tout' [...] mais il peut y avoir des conseils sanitaires" a-t-il martelé, avant de poursuivre : "il y a un paradoxe qui est que le politique nous dit 'on enlève tout, on arrête tout" et vous avez des campagnes notamment du ministère de la Santé et de Santé Publique France qui vous disent 'il faut continuer à protéger les plus fragiles'".





Par ailleurs, si "les hôpitaux ne sont absolument pas remplis et la pression hospitalière est stabilisée", Gilles Pialoux a assuré qu'il y a toujours eu des patients Covid dans les hôpitaux, "on n'est jamais passé à 0". "On pensait avoir une préoccupation (pour une reprise de l'épidémie, ndlr) en octobre, là on a une vigilance pour voir ce que sera le printemps", a-t-il prévenu.