EN DIRECT - Covid-19 : "La vague épidémique est de plus en plus loin derrière nous"

G. ATTAL SUR LA FIN DE LA CRISE : "NOUS SOMMES PLUS OPTIMISTES"





"L'effondrement épidémique se poursuit", déclare ce mercredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, à la sortie du conseil des ministres. "La vague épidémique est de plus en plus loin derrière nous", insiste-t-il, rappelant les dernières levées de restrictions. "La prochaine étape sera la levée du port du masque et celle du pass vaccinal", continue-t-il. Quand cela sera-t-il possible ? "Quand la situation sanitaire sera encore améliorée", annonce Gabriel Attal. Selon la dynamique épidémique actuelle, "cela pourrait être le cas à la mi-mars. Nous sommes optimistes pour cette sortie de cette crise."