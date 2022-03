EN DIRECT - Covid-19 : Pfizer demande aux États-Unis d'autoriser la 4e dose

ÉTATS-UNIS : PFIZER DEMANDE UNE DEUXIÈME DOSE DE RAPPEL





Pfizer et BioNTech ont annoncé mardi avoir demandé à l'agence américaine des médicaments d'autoriser une dose de rappel supplémentaire de leur vaccin contre le Covid-19 chez les personnes de 65 ans et plus.





Cette demande est faite sur la base de données venant d'Israël et analysées au moment où le variant Omicron circulait à grande échelle, a indiqué l'alliance des compagnies américaine et allemande, dans un communiqué.





Ces données montrent, selon Pfizer et BioNTech, qu'"une dose de rappel supplémentaire de vaccin à ARN messager augmente l'immunogénicité" - la capacité à provoquer une réaction immunitaire - "et réduit les taux d'infections confirmées et de maladies graves".