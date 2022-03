EN DIRECT - Covid-19 : une quatrième dose de vaccin proposée aux plus vulnérables en Angleterre

UNE 4E DOSE POUR LES PLUS VULNÉRABLES OUTRE-MANCHE





Une quatrième dose de vaccin contre le Covid va être proposée à des millions de personnes en Angleterre à partir de lundi, a annoncé dimanche le service public de santé, le NHS. Cette dose de vaccin sera proposée aux personnes de 75 ans et plus et aux personnes immunodéprimées âgées de 12 ans et plus. Au total, environ cinq millions de personnes pourront recevoir le vaccin, et 600.000 seront invitées à prendre rendez-vous cette semaine pour se faire vacciner, selon le NHS.