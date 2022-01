EN DIRECT - Covid-19 : Jean-François Delfraissy voit "atterrir les choses" vers la mi-mars

NEIL YOUNG VEUT BOYCOTTER SPOTIFY





Le musicien canadien Neil Young a demandé que sa musique soit retirée de l'application Spotify à cause de la diffusion par la plateforme du podcast de Joe Rogan, The Joe Rogan Experience, qu'il accuse de relayer de la désinformation sur le vaccin contre le Covid-19. Selon The Guardian, il aurait écrit dans une lettre ouverte adressée à son manager et sa maison de disques : "Ils peuvent avoir Rogan ou Young. Pas les deux".





Dans cette lettre, publiée sur son site web puis retirée, Neil Young écrit également faire cela "parce que Spotify diffuse de fausses informations sur les vaccins - causant potentiellement la mort de ceux qui croient la désinformation qu'ils diffusent". The Joe Rogan Experience est actuellement le podcast le plus populaire de Spotify et l'un des plus écoutés du monde, fort de 11 millions d'auditeurs par épisode, d'autant que le podcasteur a signé un contrat de 100 millions de dollars en 2020 pour donner à Spotify les droits exclusifs de l'émission.





Le mois dernier, 270 médecins, scientifiques et professionnels de la santé avaient déjà signé une lettre ouverte demandant à Spotify de mettre en place une politique de lutte contre la désinformation en raison des "antécédents préoccupants de Joe Rogan en matière de diffusion de fausses informations, notamment concernant la pandémie de Covid-19", rapporte le quotidien britannique.