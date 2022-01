EN DIRECT - Covid-19 : "Tant qu'il y a des restrictions, il y a des aides", assure Bruno Le Maire

L'ÉCOLE DANS LE MONDE TRÈS AFFECTÉE PAR LE COVID





Depuis deux ans, les pays qui ont fermé le plus longtemps leurs écoles, c'est-à-dire plus de 60 semaines, sont le Bangladesh, le Koweït, les Philippines, l'Ouganda et le Venezuela. Si l'on prend en compte les fermetures partielles, l'Ouganda a totalisé plus de 60 semaines de fermeture totale et 23 semaines de fermeture partielle, la Bolivie a totalisé respectivement 43 semaines et 39 semaines, le Népal a totalisé respectivement 35 et 47 semaines et enfin l'Inde 25 semaines et 57 semaines.





Quatre pays dans le monde n'ont jamais eu recours à la fermeture de leurs écoles depuis deux ans : la Biélorussie, le Burundi, Nauru et le Tadjikistan. Une douzaine n'ont jamais eu recours à la fermeture totale, dont la Russie, les États-Unis et l'Australie. L'Océanie est la région du monde qui a le moins fermé ses classes. La France, avec une fermeture totale de 7 semaines et partielle de 5 semaines, fait partie des 10% des pays du monde qui ont le moins fermé leurs écoles.





La fermeture, plus ou moins longue des établissements scolaires ou d'enseignement supérieur a eu des conséquences dramatiques en particulier dans les pays à revenu faible et intermédiaire. Dans cette catégorie, la part des enfants affectés par la pauvreté des apprentissages - de 53% avant la pandémie - pourrait potentiellement atteindre 70%. Certaines régions du Brésil, du Pakistan, de l'Inde rurale, de l'Afrique du Sud ou encore du Mexique, entre autres, enregistrent des pertes substantielles d'apprentissage en mathématiques et en lecture.