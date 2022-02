EN DIRECT - Covid : refusant d'être vacciné, Djokovic assure être "prêt à en payer le prix"

LA NORVÈGE LÈVE SES DERNIÈRES RESTRICTIONS





La Norvège a levé samedi ses dernières restrictions anti-Covid en supprimant les consignes de distanciation sociale ainsi que le port du masque dans les espaces bondés, malgré une flambée des infections au variant Omicron. "Le mètre de distance est en train de disparaître. Nous supprimons la recommandation sur la distanciation sociale", a déclaré le Premier ministre Jonas Gahr Store lors d'une conférence de presse.





"Nous pouvons maintenant avoir des interactions sociales comme auparavant, en participant à des sorties nocturnes, des événements culturels et autres. Et également en allant au travail dans les bus, trains et ferries", a-t-il ajouté. Toutefois, le chef du gouvernement a souligné que "la pandémie n'est pas terminée", et a conseillé aux personnes non vaccinées et aux personnes à risque de continuer à observer la distanciation sociale et de porter des masques lorsque la distanciation n'est pas possible.