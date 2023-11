En plus d’être mignons, les chats ont des vertus thérapeutiques pour l’homme

Jean-Yves Gauchet, vétérinaire toulousain, a créé la ronronthérapie. Les ronronnements des chats ont des vertus apaisantes pour l’homme. La thérapie est recommandée pour soigner le stress et la dépression.

À travers l'histoire, de nombreux mythes sur les chats ont vu le jour dans presque toutes les cultures et sociétés où les chats étaient domestiqués et avaient acquis le statut d'animaux de compagnie. Longtemps considérés comme une incarnation du mal par nos ancêtres médiévaux, car associés à la magie noire et aux sorcières dans les années 1400, leurs bienfaits sont aujourd’hui prouvés. Outre le trop-plein d’amour que peuvent déverser les Hommes sur leurs bêtes à poils, les chats semblent avoir d’autres cordes à leur arc pour leurs maîtres…

Les chats, un anti-stress ?

Jean-Yves Gauchet, vétérinaire à Toulouse, est devenu le père de la ronronthérapie. Il y a une dizaine d’années, le professionnel mène des études qui tendent à prouver que la basse fréquence du ronronnement des chats (entre 25 et 50 hertz) a des vertus apaisantes sur l'Homme. Lorsque vous partagez un moment privilégié avec votre animal, peut-être avez-vous remarqué que vous vous sentiez bien, apaisé. Si votre chat parvient tant à vous détendre, ce n'est pas seulement parce qu'il est mignon et que vous débordez d’amour pour lui : les basses fréquences de son ronronnement vous apaisent sans même le savoir. "Quand l'organisme lutte contre des situations pénibles, comme le stress, le ronronnement du chat émet des vibrations sonores apaisantes et bienfaisantes, un peu comme la musique", explique Jean-Yves Gauchet dans son ouvrage "Ronronthérapie : le mode d’emploi".

C’est à partir de ces études que les "bars à chats" ont fleuri à travers le territoire. Grâce à leur basse fréquence, les ronronnements du chat ont un effet bénéfique sur l’humain : lutte contre le stress, contre la dépression… Passer un moment à câliner votre chat est donc plus qu'un acte d'affection : c'est aussi un bon moyen de prendre soin de votre santé morale et mentale.

À qui s’adresse la ronronthérapie ?

Pour profiter de la ronronthérapie, chez vous avec votre animal ou dans des bars à chats librement, installez-vous dans un environnement confortable et passez du temps avec eux. Le fait de les observer et de les caresser contribue aussi à se relaxer. Ce moment de détente permet d'évacuer le stress et l’angoisse.

La ronronthérapie est bénéfique à tout le monde. Cependant, elle est tout particulièrement recommandée aux personnes soumises à un stress quotidien, notamment celles qui souffrent d’insomnie. La thérapie a aussi des effets bénéfiques remarquables sur les personnes âgées ou en situation de handicap, car le chat a la particularité de les stimuler, et d'améliorer et entretenir leur motricité.