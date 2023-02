En vingt ans, l'obésité a quadruplé chez les 18-24 ans en France

Cette étude est une référence sur le sujet de l'obésité et du surpoids en France, car elle est régulièrement effectuée depuis la fin des années 1990. Elle est donc intéressante pour évaluer leur évolution. Or, si le nombre de personnes en surpoids tend à se stabiliser voir diminuer depuis une décennie, l'obésité continue à toucher de plus en plus de Français. Autre conclusion notable : les chercheurs ont remarqué que la hausse de l'obésité frappait particulièrement les 18-24 ans. Ces derniers sont, dans l'absolu, la classe d'âge la moins touchée avec un dixième (9,2%) d'obèses, mais cette part a quadruplé depuis une vingtaine d'années.

Les scientifiques ont par ailleurs révélé que l'obésité est plus ou moins fréquente selon les régions : elle touche plus de 20% des personnes interrogées dans les Hauts-de-France ou le Grand Est. Cette répartition géographique correspond notamment à des réalités socio-économiques, les régions les plus pauvres tendant à être plus affectées. "Les gens ne sont pas 'addicts' à la mauvaise bouffe, mais ils sont incités à en acheter parce que c'est moins cher", relève Annick Fontbonne. "Les aliments de bonne qualité, les aliments que l'on dit sains, sont généralement plus chers".