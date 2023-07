Encéphalite à tiques : qu'est-ce que cette maladie qui gagne du terrain en France ?

Avec ses 71 cas recensés en deux ans, l'encéphalite à tiques reste rare en France, au contraire d'une autre maladie transmise par les parasites, la maladie de Lyme. Toutefois, elle semble se répandre petit à petit : 30 cas ont été rapportés en 2021, 36 en 2022 et 5 depuis le début de l'année 2023. Dans le détail, 86% des cas étaient "autochtones" (61 cas) et 14% étaient des personnes infectées dans un pays à risque (10 cas). Sur ces cas, quatre étaient des enfants de moins de 16 ans et 15 étaient des adultes âgés de plus de 65 ans. 94% des personnes infectées ont été hospitalisées, mais aucun décès n'a été recensé.

La Haute-Savoie est le département qui a rapporté le plus de cas au cours des deux dernières années, "alors que la reconnaissance du virus y est beaucoup plus récente" que dans l'autre département touché par la maladie, l'Alsace. SPF pointe également que la région Auvergne-Rhône-Alpes est "dorénavant une zone importante de circulation du virus" avec des "massifs particulièrement à risque, tels que le Forez". Santé publique France va par ailleurs mener une surveillance particulière sur le sud de l'Ardèche.

Plus globalement, à travers le monde, de 5000 à 13.000 cas sont rapportés chaque année de l'Europe du nord au Japon et à la Chine. En Europe, les pays les plus touchés sont la République tchèque, l'Allemagne et les pays baltes. La maladie pourrait par ailleurs se développer avec la prolifération des tiques sur de plus longues périodes en Europe en raison du changement climatique dû aux activités humaines, qui, en modifiant l'humidité et les températures saisonnières, permet aux populations de coloniser des habitats à plus haute altitude, de nouveaux pays ou de nouvelles régions.