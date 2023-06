Endométriose : un test salivaire français efficace pour dépister la maladie

Bientôt un dépistage rapide et efficace de l'endométriose via la salive ? C'est la promesse du test mis au point par la start-up lyonnaise Ziwig qui vient de faire l’objet d’une publication scientifique. L'étude, récemment publiée dans le New England Journal of Medecine, confirme l'efficacité de cet outil de diagnostic, ouvrant la voie à des essais à plus grande échelle, et potentiellement à une mise sur le marché prochainement dans l'Hexagone.

Facile d'accès et peu invasif, l'Endotest aurait surtout l'avantage de permettre un dépistage efficace et rapide, à savoir en quelques jours, voire en quelques heures. À titre de repère, à ce jour, les patientes concernées attendent en moyenne entre cinq et dix ans avant l'apparition des premiers symptômes et qu'un diagnostic ne soit établi.