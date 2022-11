"Féminin sacré", karma et culpabilisation : alerte sur les dérives sectaires autour de l'endométriose

Les femmes victimes d'endométriose sont "doublement ciblées par les groupes sectaires". C'est l’alerte donnée par la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes). Dans son rapport, paru début novembre, l'organisme considère que les femmes atteintes de cette maladie répandue (elle touche 2 millions de femmes en France) et pourtant méconnue (elle peut mettre des années à être diagnostiquée), sont vulnérables de deux manières.

D'abord, elles le sont "médicalement" avec des "charlatans qui exploitent leur détresse avec des remèdes 'miraculeux', et surtout très onéreux", résume la Miviludes sur Twitter. Ensuite, ces femmes sont exposées "spirituellement, par le 'féminin sacré' et son dévoiement féminisme à des fins mercantiles" ajoute l'organisme. Ce dernier appelle à une "vigilance particulière" face à un phénomène très "lucratif", et "en pleine expansion", qui "trouve un véritable succès sous couvert de l'émancipation des femmes".