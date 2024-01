Voici pourquoi vous devriez consommer de la racine de maca

La racine de maca possède des propriétés énergisantes. La maca est réputée pour ses effets positifs sur l’activité sexuelle, la libido et la fertilité. La plante est un bon allié pour le renforcement des os et pour diminuer les troubles causés chez la femme durant la ménopause.

La maca est une plante originaire de la cordillère des Andes, en Amérique du Sud. Aussi appelée ginseng andin ou ginseng péruvien, elle est cultivée notamment pour ses vertus médicinales. Voici quatre raisons pour lesquelles il est intéressant de consommer de la racine de maca.

Des bienfaits nutritifs et énergisants

Riche en glucides, en protéines, en fibres et en lipides, la maca est une véritable source d’énergie. Cette plante est ainsi efficace pour lutter contre l’anémie, mais aussi pour booster le système immunitaire et limiter la fatigue. On trouve également de la vitamine B, C, D, E et K dans la racine de maca, ce qui fait d’elle un bon allié dans les efforts physiques ou intellectuels. Elle peut être bénéfique pour les sportifs ou tout simplement pour retrouver la forme après une période d’activité intense.

Améliore la santé sexuelle

La maca est aussi réputée pour ses effets aphrodisiaques. Dans les faits, il semble que c’est l’effet tonus que la plante apporte à l’organisme, qui booste l’activité sexuelle et la libido chez les hommes, mais aussi chez les femmes qui en consomment. La maca s’avère aussi bénéfique en matière de fertilité puisqu’elle stimule l’activité reproductrice et la production de spermatozoïdes des hommes.

Bon pour les os

Le ginseng péruvien permet de renforcer les os puisqu’il est riche en calcium, en magnésium et en oligoéléments. Il peut notamment être recommandé comme complément alimentaire pour ralentir ou soulager l’ostéoporose. À poids égal, on estime que la maca contient trois à quatre fois plus de calcium que le lait de vache. Un bon moyen pour combler les carences en calcium.

Utile durant la ménopause

La racine de maca est une alliée pour lutter contre les effets de la ménopause chez la femme. Elle peut être utile, entre autres, pour limiter les bouffées de chaleur, les troubles de l’humeur ou encore la prise de poids ou les maux de tête. Elle contribuerait par ailleurs à réduire l’anxiété et la dépression chez la femme. Les minéraux contenus dans la maca aident aussi à diminuer le risque de perte osseuse qui peut survenir durant la période de ménopause. Si elle existe en comprimés ou en gélules, il est conseillé de consommer la maca en poudre. C’est sous cette forme qu’elle s’approche le plus de la racine de la plante et préserve ainsi un maximum de ses propriétés.