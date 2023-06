Comment prévenir et traiter les allergies infantiles ?

Que ce soit les pédiatres, les sages-femmes, les médecins, les obstétriciens ou n’importe quels professionnels du corps médical, ils ne cesseront de répéter combien le lait maternel est bon pour le nourrisson. L’organisme du bébé fait déjà un premier travail sur la digestion et la tolérance aux protéines pendant la vie intra-utérine, mais le risque de développer une allergie est largement diminué par l’allaitement maternel. Et pour cause, le bébé reçoit une infime partie des protéines consommées par la maman, ce qui lui permet de construire une tolérance à la substance. Si vous ne pouvez pas allaiter votre bambin, ou si un complément au biberon est nécessaire, les spécialistes de santé recommandent d’utiliser un lait hypoallergénique 1ᵉʳ âge (HA 1).

L’autre moyen de limiter le risque d’allergie infantile est de respecter, à la lettre, les recommandations d’âge pour la diversification alimentaire (poisson, viande, légumes…). Elle doit débuter entre 4 et 6 mois et les quantités doivent être données de façon progressive : comme bébé, son organisme apprend à faire le tri avec tout ce qu’on lui donne pour devenir de plus en plus autonome.