ENQUÊTE - Alimentation et santé : y a-t-il trop de sel dans nos baguettes de pain ?

Avant de pétrir le pain, il ne manque plus que la touche finale, le sel. "C'est indispensable", nous explique le boulanger Gaëtan Dormont, "sans sel, on pourrait faire du pain, mais ça n'aurait pas bon goût". C'est un précieux allié pour le goût, mais aussi pour la souplesse de la pâte, et la conservation du pain.

Dans la boulangerie visitée par notre équipe, le taux de sel dans le pain est élevé, juste au-dessous du maximum recommandé. Mais sur l'étiquette, il n'y a aucune indication. "Moi personnellement, je n'aime pas le sel", affirme une cliente dans le reportage de TF1 en tête de cet article, "donc je sais qu'elle n'est pas trop salée". Mais peut-on se fier uniquement à son palais ou à son boulanger ? Hélas, pas toujours.