ENQUÊTE - HHC : pourquoi ce cannabis de synthèse est-il en vente libre ?

Dans la boutique visitée par notre équipe, on en trouve sous forme de fleur, de résine ou plus étonnant, sous forme de bonbon. Ce produit synthétique fait partie des tops ventes dans ce magasin. Le HHC est principalement acheté par des jeunes, malgré son prix : 30 à 40 % plus élevé que le CBD. Même si ce produit est légal et en vente libre, il est très mal connu : aucune étude scientifique n'existe. Mais dans le service d'addictologie des Bouches-du-Rhône, le docteur Michael Bazin a peu de doutes : le HHC serait très proche selon lui du THC, une molécule classée parmi les stupéfiants dans notre pays.