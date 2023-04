ENQUÊTE - "Je me suis souvent retrouvée seule avec 17 enfants" : témoignages sur des maltraitances en crèche

Quand nous avons commencé cette enquête, il a suffi d’un simple appel à témoin pour recevoir rapidement des dizaines de mails. Principalement envoyés par des professionnels de la petite enfance, écœurés par ce qu’ils vivent au quotidien. "Les couches sont rationnées", dénonce par exemple un message. "Je me suis souvent retrouvée seule avec 17 enfants", affirme un autre.

Parmi les récits recueillis par notre équipe, il y a celui de Marie. Ancienne directrice d’une crèche privée, elle a accepté de témoigner anonymement, dans le reportage de TF1 en tête de cet article. Elle nous raconte que les dirigeants du groupe lui demandaient, par mesure d’économie, de ne plus changer les couches, s’il ne s’agissait que d’urine. "On voit la crèche comme une petite entreprise, il y a une question de rentabilité", nous explique-t-elle notamment. "Comme si le financier prenait une grande part dans le travail quotidien, on ne recherche pas l'intérêt de l'enfant avant tout. C'est ce qui provoque la souffrance de nombreuses professionnelles", estime-t-elle.