ENQUÊTE - Fausses ordonnances : les pharmacies face aux trafiquants de médicaments

"On a régulièrement des collecteurs qui se font arrêter, et qui ne se rendent pas compte qu’ils mettent le pied dans une entreprise criminelle d’ampleur", nous explique le membre d’une unité de gendarmerie spécialisée dans la lutte contre le trafic de médicaments. Son unité a patiemment remonté des filières, et a opéré des saisies de plusieurs centaines de milliers d’euros. "En haut, on a des gens qui savent très bien ce qu’ils font", rappelle le gendarme en nous montrant l'organigramme d'un réseau démantelé, "et qui vivent très bien de ce trafic".

Les filières sont bien organisées, et leurs membres proviennent souvent du trafic de stupéfiants. Celui des médicaments est moins dangereux, et parfois tout aussi rémunérateur, estime Sylvain Noyau, chef de l’Office central de lutte contre les atteintes à l'environnement et à la santé publique (OCLAESP). Le préjudice global est estimé à plusieurs millions d’euros pour la sécurité sociale, tandis que les malfaiteurs encourent jusqu’à 5 ans de prison et 75.000 euros d’amende.