ENQUÊTE - Fraude : gare aux nombreuses arnaques aux prothèses auditives

Rebecca a 55 ans, et entend parfaitement. Pourtant, il y a trois mois, elle a reçu un appel d’une personne se prétendant envoyée par l’Assurance Maladie, lui proposant un bilan auditif directement à domicile. "Elle met fait le test, et ensuite elle m'annonce que j'ai 30% de déficience" auditive, explique Rebecca dans le reportage de TF1 en tête de cet article. "J'ai été très surprise", témoigne-t-elle, "mais elle me dit qu'il serait bien que je porte un appareil pour corriger ça, et ne pas rencontrer de déficience plus importante à l'avenir".

Elle consulte alors un ami ORL, qui lui explique qu’en réalité, elle n’a aucun problème d’audition, et a probablement été victime d'une arnaque. Les appareils qu’on lui a conseillés, sur la base d'une fausse expertise médicale, coûtent 2000 euros. Mais elle n’aurait rien eu à payer, car depuis 2021, l'ensemble des prothèses auditives sont prises en charge à 100 % par la sécurité sociale. Une manne d’argent public qui attire les escrocs.