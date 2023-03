VIDÉO - Thierry Casasnovas, le gourou du "crudivorisme", mis en examen pour exercice illégal de la médecine

Le youtubeur Thierry Casasnovas a été mis en examen vendredi par le parquet de Perpignan, a appris le service police-justice de TF1. Ce chantre du crudivorisme (ou du "manger cru") est poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation : "abus de confiance", "faux et usage de faux", "exercice illégale de la médecine", "exercice illégal de la pharmacie", "pratiques commerciales trompeuses", "abus de biens sociaux", "blanchiment" et "abus de faiblesse", a détaillé le procureur dans un communiqué.

Boulanger de profession, Thierry Casasnovas n’a jamais suivi d’études de médecine. Pourtant, il affirme sur internet que manger cru soigne tout, de la boulimie aux diabètes et même... qu’un bras amputé peut repousser. "Il n'y a pas de raison qu'un bras ne repousse pas. Effectivement, j'ai envie de voir des recréations de bras", assure-t-il dans l'une de ses vidéos, que l'on peut retrouver dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

Originaire des Pyrénées-Orientales, Thierry Casasnovas est le créateur de l'association "Régénère", lancée en 2012. Tout est dans le nom. Le quarantenaire "auto-didacte" affirme que le corps se suffit à lui-même pour combattre toutes les maladies et se "régénérer" tout seul. Il prétend dès lors qu'à partir d'une alimentation à base de fruits et légumes crus, de bains froids et de jeûne, on peut remplacer n'importe quel protocole médical scientifiquement prouvé.