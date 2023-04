Alerte aux "polluants éternels" dans des œufs de poulaillers : quels risques pour la santé ?

Pour "mieux comprendre la source d'imprégnation", des "prélèvements de terre" seront aussi effectués sur "plusieurs sites" concernés. "Un questionnaire sera adressé aux particuliers concernés pour analyser le mode d'élevage et d'alimentation de leurs poules pondeuses", ajoute la préfecture, rappelant que "les œufs sont des marqueurs particulièrement sensibles vis-à-vis de la présence des perfluorés".

Les perfluorés (PFC) et polyfluoroalkylés (PFAS) sont une famille de composés chimiques de synthèse regroupant plus de 4700 molécules soupçonnées pour certaines d'avoir un impact néfaste sur la santé. Ils sont notamment utilisés comme imperméabilisants, et sont présents dans une multitude d'objets manufacturés. Pour l’heure, quatre de ces substances chimiques, les plus nocives, ont été détectées dans les œufs. Aussi surnommés "polluants éternels", car très peu dégradables, ces additifs sont surtout associés à des risques de cancers, de perturbation du système immunitaire et de la thyroïde.