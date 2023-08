Plus dangereuse que le tabac ou l'alcool, la pollution de l'air est la première menace mondiale pour la santé

Plus généralement, pointe l'étude américaine, les régions du monde les plus exposées à la pollution de l'air sont celles qui reçoivent le moins de moyens pour lutter contre ce risque. "Il y a un profond décalage entre les endroits où l'air est le plus pollué et ceux où sont déployées collectivement et mondialement le plus de ressources pour résoudre ce problème", explique à l'AFP Christa Hasenkopf, directrice des programmes sur la qualité de l'air de l'EPIC alors que le rapport de l'Institut pointe que les fonds alloués à la lutte contre la pollution de l'air ne représentent qu'une fraction infime de ceux par exemple dédiés aux maladies infectieuses. "Et pourtant, la pollution de l'air réduit davantage l'espérance de vie moyenne d'une personne en RDC (République démocratique du Congo) et au Cameroun que le VIH, le paludisme et autres", souligne le rapport.