Covid-19 : à quelques jours de Noël, où en sont les indicateurs ?

Déjà "difficile", la situation sera "encore plus tendue" pendant la période des fêtes. La Première ministre Elisabeth Borne a tenu à mettre en garde les Français, ce mardi 20 décembre, face à la virulence de trois épidémies "qui se superposent" actuellement : le Covid-19, la grippe et la bronchiolite, en appelant à la vaccination et au port du masque. Du côté du coronavirus en particulier, si la vague actuelle semble avoir atteint un pic de contaminations, les hospitalisations et les décès continuent leur progression.

"Ce que l'on observe au niveau national, c'est une légère baisse du taux de positivité", mais "les nouvelles hospitalisations de patients Covid-19 sont toujours en hausse" et "les décès (...) continuent d'augmenter", a résumé vendredi dernier Nicolas Methy, expert chez Santé publique France, lors d'une conférence de presse.